Salario de policías en Durango, por debajo de la media nacional

El siglo de durango

Según el más reciente informe federal de seguridad pública, los policías de Durango perciben un salario por debajo del promedio nacional y de la referencia de ingreso digno establecida por las propias autoridades federales.

El Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, correspondiente al período del 20 de mayo al 19 de noviembre de 2025 y entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estableció que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) fijó en 17 mil 758.50 pesos el monto mensual de referencia para un salario digno policial, mientras que el promedio mensual estatal a nivel nacional fue de 15 mil 905.48 pesos.

Sin embargo, solo siete entidades superaron la referencia de la Conasami.