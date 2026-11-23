Luego de que el pasado fin de semana crecieran los rumores sobre una posible salida de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la presidenta fue cuestionada respecto al tema durante su conferencia de prensa de este lunes 23 de noviembre de 2026.

Mensaje de Harfuch que sonó a despedida

Estos últimos días han circulado diferentes versiones sobre una posible salida del funcionario, principalmente por un mensaje que García Harfuch ofreció en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública.

En su discurso señaló que los cargos públicos son temporales y que la responsabilidad actual es fortalecer las instituciones y policías para quienes lleguen después.

Además, el secretario expresó su deseo de que el próximo o próxima titular de la SSPC federal salga de entre los funcionarios y mandos reunidos en el encuentro.

Dicho mensaje no tardó en interpretarse como una despedida, pues los rumores aseguraban que se debía a que muy pronto dejaría su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para postularse como un posible candidato a la Presidencia de la República.

Sheinbaum responde a los rumores

En la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los rumores que surgieron en días pasados sobre la posible despedida de Omar García Harfuch al frente de la SSPC.

La mandataria federal descartó cambios en su gabinete y señaló que García Harfuch continuará al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , asegurando que no está contemplado ningún movimiento en su equipo de trabajo, además de que rechazó conocer el origen de los rumores.

"No sé de dónde salió ese rumor. Omar está en la Secretaría de Seguridad y si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad. No se prevén cambios", respondió.

Ante la pregunta expresa sobre si habría modificaciones en el gabinete, Sheinbaum respondió tajante que no.