Sale a la luz foto inédita de 'El Chapo' siendo interrogado por Tomás Zerón, tras ser detenido en 2014

La tarde del lunes 17 de agosto comenzó a circular una fotografía inédita obtenida por El Universal , que revela un momento clave tras la captura del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en frebero del año 2014.

Dicha imagen muestra a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), interrogando a "El Chapo" antes de que fuera trasladado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Penal del Altiplano.

¿Qué se observa en la fotografía?

La fotografía muestra a Tomás Zerón vistiendo una chamarra verde, recargado en la pared de forma amenzante, mientras Joaquín Guzmán responde a las preguntas con la mirada fija al piso.

Este traslado se reliazó bajo un fuerte operativo de seguridad, por tierra y por aire, y estuvo a cargo de la que entonces era la Policía Federal.

También revelaron ​grabaciones inéditas de su captura en 2016

La publicación de esta frotografía coincide con la reciente revelación hecha por el periodista y columnista Héctor de Mauleón, quien mostró tres videos inéditos del 8 de enero de 2016 , fecha de la última detención del narcotraficante en Los Mochis, en el estado de Sinaloa.

Dichas grabaciones, realizadas en las instalaciones del hotel Doux, muestran momentos del interrogatorio y algunos aspectos clave del comportamiento de "El Chapo".

Un ejemplo es que, en uno de los videos, Joaquín Guzmán afirma dedicarse al tráfico de drogas, pero también comenta que no se considera un ladrón.

De igual forma, tras limpiarse el lodo que le quedó en la cara cuando intentaba huir, el narcotraficante asegura que no le convenía enfrentarse al Estado mexicano.

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Otro video del interrogatorio muestra cuando "El Chapo" señala que advirtió a su gente evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en caso de su caída.

​"A mí no me conviene que la gente peleé con el gobierno. (A) ellos yo les tengo bien dicho y yo les he dicho: esto tiene un final, si yo un día fracaso, ustedes no quiero que vayan a pelear con ningún policía, para nada. No, no va a haber guerra, para nada. De esto, estoy seguro, que no va a haber, para nada.", expresa.

Una grabación más, captada a bordo del vehículo que lo lleva al hangar para su traslado a la Ciudad de México, muestra a Guzmán Loera con los ojos cerrados y, ante las preguntas que le hacen las auridades, comenta que los militares no lo golpearon ni le dieron malos tratos durante el operativo.

Foto: El Universal

¿Qué fue de Joaquín "El Chapo" Guzmán?

​Actualmente, Joaquín "El Chapo" Guzmán purga una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.