Salió del Altiplano 'El Güero' Palma; aseguran que está grave de salud

Héctor Palma Salazar, "El Güero", uno de los capos fundadores del Cártel de Sinaloa, fue valorado por el Instituto Nacional de Cancerología, derivado de una demanda de amparo que interpuso por falta de atención médica.

En julio pasado, autoridades del penal del Altiplano trasladaron al sinaloense a dicho hospital de la Ciudad de México, para una revisión dermatológica por el cáncer de piel que se le diagnosticó hace unos años.

A través de su abogado, Palma Salazar se quejó ante un juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, que no había tenido la revisión médica anual en el Instituto Nacional de Cancerología, desde hacía dos años.

Aseguran que esta "muy grave de salud"

Por lo que, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, le concedió una suspensión de oficio y de plano para efecto de que fuera revisado por personal médico especializado, pues aseguró que se encontraba muy grave de salud.

Y es que además de la revisión en el hospital, Palma Salazar se quejó de que fue diagnosticado de tres hernias discales en su columna, lo que le afecta el nervio ciático, de ahí que tiene dolores muy fuertes por el simple hecho de respirar tanto en la espalda y en el pecho, le provoca insomnio por las noches y tiene molestias de la parte del glúteo hasta la pierna.

Rechazan supuesta falta de atención

Sin embargo, el director del Centro Federal de Reinserción Social Número Uno "Altiplano" aseguró que no es cierta la falta de atención médica que reclamó el exlíder del Cártel de Sinaloa, en su informe al juez relativo a la suspensión de plano y de oficio.

No es la primera vez que el capo sinaloense es trasladado a un hospital para recibir atención médica, pues, en 2023, autoridades lo llevaron al Centro Médico "Adolfo López Mateos" de Toluca, Estado de México.

En 2023, Héctor Palma Salazar, "El Güero", estuvo a punto de recuperar su libertad, luego de que un Tribunal de Apelación lo absolvió del delito de delincuencia organizada, pero autoridades le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado que le mantiene preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.