Santiago Giménez firma con el FC Porto y se alista para debutar en la UEFA Champions League

El FC Porto oficializó este lunes 31 de agosto la incorporación del delantero mexicano Santiago Giménez como nuevo refuerzo para la temporada 2026/27. A través de sus redes sociales, el club portugués difundió fotografías y videos donde el atacante viste la camiseta blanquiazul, concretando de forma estelar el mercado de transferencias en Europa.

Quiere reencontrarse con su mejor versión

El seleccionado azteca llega a la Primeira Liga mediante un préstamo por un año procedente del AC Milan. El acuerdo incluye una opción de compra fijada en 18 millones de euros más 2 millones en variables; dicho traspaso se transformará en obligatorio si el jugador cumple con metas individuales y minutos jugados en cancha.

El artillero arribó en vuelo privado al Aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto, recibido por personal directivo en la zona VIP. Durante la mañana de este lunes, Giménez superó exitosamente las revisiones médicas de rutina para quedar listo ante la firma contractual y ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico.

¿Cuándo debutará el 'Chaquito'?

Según confirmó su padre, Christian 'Chaco' Giménez, el delantero iniciará entrenamientos con el plantel este martes. El entorno del jugador resaltó la importancia del movimiento al FC Porto, valorándolo como un salto ideal para recuperar el protagonismo de titular en una escuadra de alto nivel competitivo dentro del continente europeo.

El posible debut del 'Bebote' podría darse este fin de semana ante Moreirense en la liga local. Sin embargo, los reflectores apuntan al inicio de la UEFA Champions League, donde el cuadro luso enfrentará al Manchester City, duelo en el que Giménez perfila sus primeros minutos continentales con los Dragones.

Con esta flamante presentación, el conjunto portugués fortalece su línea ofensiva para encarar todos los torneos del año. Por su parte, Santiago Giménez asume el reto portugués enfocado en reencontrarse con la efectividad goleadora y consolidarse en el esquema estelar del Porto a lo largo de este curso.