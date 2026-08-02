Saquean vivienda en construcción en Las Villas; propietarios descubren el robo 2 semanas después

Un cuantioso robo fue descubierto la tarde de este sábado en una vivienda en construcción del fraccionamiento Las Villas Residenciales, en la ciudad de Durango, luego de que el propietario acudiera al inmueble y encontrara que había sido saqueado.

El reporte fue recibido alrededor de las 13:30 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se informó sobre un robo a casa habitación sin violencia en un domicilio ubicado sobre Circuito Vía Nápoles, en dicho asentamiento. Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango para tomar conocimiento de los hechos.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con la persona afectada, quien explicó que tenía aproximadamente dos semanas sin acudir a la vivienda, debido a que aún se encontraba en proceso de construcción y no era habitada de manera permanente.

Al ingresar al inmueble, el afectado observó un espejo tirado en la entrada principal y posteriormente descubrió que habían desaparecido diversos objetos y electrodomésticos que ya había trasladado a la casa. Entre lo robado se encuentran una parrilla empotrable, una lavadora-secadora, un horno con parrilla, un microondas, una tostadora, un espejo de gran tamaño, vajillas, regalos para el hogar, juegos de sábanas y toallas.

Además, los responsables también sustrajeron las llaves de regaderas y lavamanos, así como todo el cobre correspondiente a la instalación del sistema de gas, lo que incrementó considerablemente el monto de las pérdidas ocasionadas.

Durante la inspección, el propietario detectó que una ventana ubicada en la parte posterior estaba abierta y presentaba daños en el mosquitero, por lo que se presume que ese fue el acceso utilizado por los delincuentes para ingresar al domicilio y cometer el robo.

Tras recabar la información correspondiente, los agentes recomendaron al afectado presentar la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación y se realicen las diligencias encaminadas a identificar y localizar a los responsables del saqueo.