SAT Durango mantendrá horarios y labores normales durante inauguración del Mundial 2026

Durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo este jueves 11 de junio, se informó que las labores en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Durango y a nivel nacional se realizarán de manera normal.

El personal se mantendrá en las oficinas de atención al contribuyente y en los Módulos de Servicios Tributarios.

El organismo dio a conocer que las oficinas operarán con normalidad y atenderán las citas programadas en los horarios habituales.

A nivel nacional, solo una oficina ubicada en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, permanecerá cerrada y reanudará sus labores el viernes 12 de junio.

La disposición responde al “Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de junio de 2026.