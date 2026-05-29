Sátira: Jordi Ricartti desafía al rechazo y expande su arte desde Durango en una gran gira

Lo que comenzó como una propuesta visceral en Durango hoy rompe sus márgenes para convertirse en un rugido itinerante. El proyecto escénico Sátira: el nacimiento de una Kármica, impulsado por Bellak Agency, sale a las calles este 2026 con un tour diseñado para sacudir conciencias. Para su creadora, Jordi Ricartti, expandir la pieza responde a una urgencia colectiva: “decidimos que iba a ser uno de los proyectos más, principalmente sociales y políticos en los que nos íbamos a involucrar”.

La gira implicó seis meses de extenuante labor teórica y práctica en torno a la cultura ballroom, adaptando sus códigos a una sinergia multidisciplinaria. Con cinco fechas confirmadas, Ricartti asume el control de su narrativa frente al olvido institucional. Ella es contundente al explicar la necesidad de esta autogestión: “ya no debemos esperar a que alguien nos dé un espacio o esperar a que alguien tome la iniciativa de hablar de un tema, sino tomarlo y empezar a hacerlo por mano propia”.

"Yo te rechazo a ti, voy a hacer lo que quiera"

El Sátira Tour propone un viaje camaleónico con un calendario en junio que desafía la pasividad tradicional. La travesía comenzará el 13 de junio en el CECOART, para luego multiplicarse en una jornada doble el 20 de junio, integrándose primero a la Marcha de la Diversidad Sexual y, más tarde, irrumpiendo en la Leyenda de Analco. Finalmente, este bloque cerrará con su llegada a la Ciudad de México el 27 de junio, obligando a la obra a dialogar con públicos totalmente nuevos.

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Conquistar la capital representa el mayor hito logístico. Mover a 60 personas era un desafío enorme, pero la solidaridad comunitaria tendió puentes gracias al financiamiento de Casa Arcoíris y Tadeo Campagne. Este viaje propiciará un fascinante choque cultural con artistas locales, manteniendo blindada la integridad del elenco queer. Tras sufrir agresiones en su montaje anterior, Kenopsia, Ricartti colocará vallas de seguridad sin suavizar el mensaje: “basta, basta tu rechazo, yo te rechazo a ti, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer”.

Alzan la voz en contra del elitismo artístico

Más allá del despliegue escénico junto a Mystic Mermaids y Gallos, la gira arrastra una fuerte denuncia contra el elitismo cultural en Durango. Ricartti visibiliza las barreras en el diseño de modas, disciplina restringida a costosas escuelas privadas. Sátira se vuelve así un refugio para diseñadores independientes con dobles jornadas laborales. La pasarela se torna un espacio político que despoja al arte del filtro clasista, otorgando visibilidad a creadores autónomos que luchan por proyectar sus marcas propias.

Este emotivo viaje cerrará su ciclo el próximo 24 de noviembre, coincidiendo significativamente con el tercer aniversario de Bellak Agency. Lo que comenzó como un salto al vacío se consolida hoy como un testimonio de pura resiliencia colectiva. Al mirar el camino recorrido, Jordi Ricartti reflexiona con una honestidad desarmante: “no estoy en el lugar en el que literalmente me gustaría estar, pero sin embargo estoy en el lugar en donde hace tres años esperaba estar en algún momento de mi vida”.

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