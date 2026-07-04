Se adjudica el FBI la captura de 'El Mayo'

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló detalles sobre el avión que trasladó al capo Ismael "El Mayo" Zambada desde Sinaloa hasta una pequeña localidad en Nuevo México en julio de 2024, luego de ser secuestrado por un hijo de su exaliado Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La información, que detalla alteraciones a la aeronave y sus sistemas de vuelo para evitar su detección, fue difundida como parte de una ceremonia en la que el FBI donó el aparato al War Eagles Air Museum, que se ubica en el Aeropuerto del Condado de Doña Ana en Santa Teresa, Nuevo México, donde "El Mayo" y Joaquín Guzmán López fueron detenidos al finalizar su viaje.

Según el reporte técnico del FBI, el avión Beechcraft King Air 200, fabricado en 1976, usaba un número de serie falso, y el verdadero solo se pudo localizar tras una revisión de los paneles intenos del fuselaje.

El avión carecía de transmisor localizador de emergencia, el sistema de aviónica estaba codificado, no había grabadora de voz en la cabina, y los sistemas de comunicación y navegación podían desactivarse durante el vuelo.

La geolocalización estuvo apagada, lo que impidió a los radares del Gobierno mexicano detectar el vuelo, mientras que el sistema de luces fue alterado para ser apagado manualmente y volar a oscuras.

Además, se instaló un tanque extra de combustible, para volar más horas sin necesidad de paradas.

A lo largo de 50 años, el avión de turbohélices fue reconstruido y repintado varias veces, y el FBI concluyó que ya no podía volar, de ahí la decisión de donarlo. Otro dato fue que el FBI bautizó la detención de Zambada y Guzmán como "Operación Air Kings".

En el evento, se exhibieron fotografías inéditas de agentes del FBI arrestando a ambos narcotraficantes.