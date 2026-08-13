Se aproxima tormenta de 3 días de lluvias intensas; ¿afectará a Durango? Esto dice el pronóstico

Recientemente, el territorio mexicano ha vivido varios espisodios donde las fuertes lluvias han azotado a diversas ciudades del país, manteniendo en alerta a los habitantes de estas.

Sin embargo, pese a que se ha mantenido una caída de consideración, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por tormeta de tres días con precipitaciones de gran intensidad.

De acuerdo al pronóstico, esto se debe a que el monzón mexicano se encuentra en el noroeste del país y se combinará con canales de baja presión , circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura, además del paso de la onda tropical número 26.

Todo esto en conjunto mantedrá la probabilidad de lluvias intensas del 14 al 16 de agosto, mismas que podrían traer caída de granizo en diferentes estados.

Además, la onda tropical actual se desplazará por el suroeste de Jalisco este viernes, pero la número 27 se acercará a la península de Yucatán.

Estados donde habrá lluvias intensas; ¿incluye a Durango?

En el reporte extendido, el SMN menciona que las precipitaciones irán de muy fuertes con puntuales intensas a fuertes con puntuales muy fuertes, es decir, 75 a 150 mm y 50 a 75 mm (respectivamente).

Viernes 14 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango , Sinaloa, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Sábado 15 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango , Nayarit, Michoacán y Guanajuato.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

Domingo 16 de agosto:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango , Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

¿Cómo estará el clima en Durango durante el fin de semana?

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé que haya un incremento en las temperaturas cerca del mediodía y la tarde, también espera que las lluvias se presenten en la mayor parte del territorio.

Para el viernes se espera que la sierra tenga precipitaciones moderadas y ligeras, mientras que en el resto del estado sean aisladas.

Durante el sábado aumentarán y serán de fuertes a muy fuertes, también la zona serranda, y ligeras a moderadas en el resto de los municipios.