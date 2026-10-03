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Se cae una columna en presa Tunal II

SA?L MALDONADO
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EL SIGLO DE DURANGO

Una columna vertical en construcción de la presa Tunal II se desplomó la tarde del jueves, sin que se reportaran trabajadores lesionados; actualmente, la obra registra un avance de entre 17 y 18 por ciento.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, cuando una de las columnas que ya habían sido construidas en el proyecto hidráulico se vino abajo.

En un primer momento se consideró la posibilidad de que hubiera personas debajo de la estructura, por lo que acudió la ambulancia que permanece en el lugar para atender este tipo de emergencias.

Sin embargo, tras la revisión correspondiente se confirmó que ningún trabajador resultó lesionado.

Roberto Delgado Gallegos, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, señaló que este tipo de situaciones pueden presentarse en construcciones de gran magnitud, pero destacó que no hubo personas afectadas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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