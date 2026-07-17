¡Se declara culpable! ‘El Jando’, piloto de ‘Los Chapitos’ del caso Mayo, ya coopera con EU

Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como “El Jando”, e identificado como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024, ya estaría cooperando con autoridades estadounidenses, según reveló una fuente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a El Universal.

De acuerdo con información, el presunto operador ligado a “Los Chapitos” se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos tras llegar a un acuerdo con la fiscalía por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lo que representa un giro en el proceso judicial que enfrenta en ese país y podría abrir la puerta a nuevas investigaciones.

Se declara culpable en Estados Unidos

Según la información publicada por El Universal, Núñez Ojeda aceptó su responsabilidad por el delito de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la droga sería introducida ilegalmente a territorio estadounidense.

Como parte del acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima que podrían llegar a cadena perpetua, además de multas millonarias y un periodo de libertad supervisada una vez que concluya su condena.

El acuerdo fue firmado ante una corte federal del Distrito de Columbia y ahora será un juez quien determine la sentencia definitiva, tomando en consideración los términos de la negociación y el nivel de colaboración que mantenga durante el proceso.

Coopera con las autoridades estadounidenses

La fuente del FBI consultada por El Universal señaló que, aunque “El Jando” aún no tiene formalmente la calidad de testigo cooperante, ya brinda apoyo a las autoridades estadounidenses en la identificación y entrega de bienes que podrían ser decomisados.

Entre los activos se encuentran propiedades, cuentas bancarias y otros bienes relacionados con actividades presuntamente ilícitas.

Hasta ahora, no existe información pública que indique que haya comenzado a proporcionar nombres de integrantes del Cártel de Sinaloa u otras personas de interés para las autoridades; sin embargo, no se descarta que esa colaboración pueda ampliarse conforme avance el proceso judicial o durante la audiencia en la que se dicte su sentencia.

El piloto que trasladó a "El Mayo"

El nombre de Mauro Alberto Núñez Ojeda cobró relevancia después de que autoridades mexicanas confirmaran que fue el piloto responsable del vuelo en el que Ismael “El Mayo” Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

En su momento, e incluso hasta ahora el hecho ha causado un fuerte impacto en México y Estados Unidos, ya que posteriormente Zambada aseguró haber sido llevado contra su voluntad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para ser entregado a las autoridades estadounidenses.

Durante varios meses se desconoció quién había pilotado la aeronave utilizada en esa operación, hasta que las investigaciones permitieron identificar a Núñez Ojeda.

Posteriormente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó públicamente que “El Jando” era el piloto involucrado en el traslado, mientras que la Fiscalía General de la República quedó a cargo de informar sobre los detalles del caso.

Vínculo con “Los Chapitos”

Además de haber participado en el traslado de “El Mayo”, el ahora procesado reconoció en su acuerdo judicial haber colaborado durante más de una década con integrantes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida por El Universal, aceptó que desempeñó diversas funciones para la organización criminal, entre ellas operar como pilotos de aeronaves utilizadas para el transporte de cargamentos de cocaína, movilizar armas y facilitar el desplazamiento de integrantes de alto nivel del grupo para evitar acciones de las autoridades.

Asimismo, reconoció haber trabajado inicialmente para Óscar Medina Noé González, alias "Panu", antes de quedar bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los principales líderes de "Los Chapitos".

Su nombre también ha sido relacionado con hechos ocurridos en Durango, donde presuntamente participó en operaciones aéreas vinculadas con el lanzamiento de artefactos explosivos en comunidades de la región serrana, específicamente en Tamazula, antes de ser detenido.

Con su posible colaboración, “El Jando” podría convertirse en una pieza relevante en las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.