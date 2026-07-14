Así fue como 'El Jando' participó en los 'bombazos' en Vascogil y Tamazula, Durango | VIDEO

La revelación de que "El Jando" fue el piloto de la aeronave que llevó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, ha llevado a la investigación profunda del perfil de este personaje.

Durante este martes 14 de julio, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó dicha versión y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) será quien dé detalles sobre el caso.

Entre las investigaciones y notas periodísticas que se han publicado entre 2024 y 2026, Mauro Alberto Núñez Ojeda, como ha sido identificado, se dice que fue el piloto preferido de "Los Chapitos" , especialmente por su cercanía con Iván Archivaldo Guzmán López.

Además, participó en los "bombazos" en dos comunidades de Durango, en dos fechas distintas y a meses de que Zambada García fuera entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Lee: ¿Quién es 'El Jando', sujeto que revelaría información de 'Los Chapitos' en Estados Unidos?

Los "bombazos" en Durango y "El Jando"

Fue un 28 de octubre y 2 de noviembre de 2024 cuando los artefactos explosivos descendían en la zona de Vascogil y Tamazula.

En el primer poblado, perteneciente a Santiago Papasquiaro, se observó una avioneta blanca que lanzó artefactos explosivos en la zona , generando pánico y preocupación en los habitantes.

Posteriormente, cinco días después, se reportó que en Tierra Blanca, Tamazula, se presentaron las mismas acciones y los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales.

Aunque no se reportaron mayores hechos violentos, las versiones que se manejaron eran que esas localidades eran consideradas refugio de Ismael Zambada y su facción, y en ese momento "La Mayiza" y "Los Chapitos" se encontraban en "guerra" por la entrega de este cofundador del Cártel de Sinaloa.

Tres meses después de estos hechos, "El Jando" fue detenido durante un operativo en Culiacán y fue trasladado hacia el Altiplano de la Ciudad de México, donde permaneció hasta el mes de agosto, cuando fue extraditado a Estados Unidos.

Te puede interesar: Marcas de forcejeo y ventanas dañadas: así se ve el avión donde 'El Mayo' llegó a EU hace dos años