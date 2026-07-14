¿Quién es 'El Jando', sujeto que revelaría información de 'Los Chapitos' en Estados Unidos?

El nombre de "El Jando" volvió a los titulares, luego de que se diera a conocer que fue el piloto que se encargó de llevar a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos y que podría revelar información a estas mismas autoridades sobre "Los Chapitos".

La revelación sobre "Los Chapitos"

Según la información que trasciende en medios nacionales, este detenido llegó a un acuerdo y firmó su declaratoria de culpabilidad, sin embargo, esto lo obligaría a revelar datos clave sobre los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y del Cártel de Sinaloa.

Entre lo estipulado en ese documento que firmó hace semanas, "El Jando" también tendrá que informar sobre sus bienes, propiedades, cuentas bancarias, movimientos financieros y activos transferidos a terceras personas, incluyendo a aquellos que estén viviendo en México.

Además, deberá comparecer las veces que sea requerrido por el juez, así como responder a detalle los cuestionamientos que se le hagan.

Luego de la Fiscalía General de la República (FGR) informara que lo había identificado como el piloto que trasladó a Zambada García para su entrega el 25 de julio de 2024 , se dijo que "El Jando" no había mencionado nada referente a eso en su declaración.

No obstante, en los recientes datos aseguran que sí confesó bajo protesta decir verdad de que su rol trascendía el de un simple piloto.

¿Quién es "El Jando"?

Su nombre es Mauro Alberto Núñez Ojeda, aunque los documentos que se encuentran en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, D., revela que sería un distinto: Alejandro Ojeda Ávila.

La primera identificación correspondería a uno de sus primos, pero la trayectoria delictiva que se encontró sí ha sido realizada por él.

Según la información, "El Jando" era uno de los pilotos de "Los Chapitos" y muy allegado a Iván Archivaldo Guzmán López, es quien los habría ayudado en varias operaciones de tráfico de drogas, armas y personas vía aérea.

Durante su audiencia en Estados Unidos, habría revelado que inició en este "negocio" en enero del 2014, luego de relacionarse con miembros del Cártel de Sinaloa.

Uno de sus primeros papeles era más operativo, pues fue secretario y escolta armado de Óscar Medina Noé González "Panu" , uno de los asociados a esta organización.

Posteriormente habría ascendido de manera considerable hasta convertirse en el encargado de pilotear aeronaves privadas y helicópteros para este mismo grupo, pero no solo realizaba viajes en México, sino también en otras partes del mundo.

Aunque no era alguien muy público, su nombre resonó por pirmera vez en tras la guerra de "Los Chapitos" contra "Los Mayos", específicamente el 28 de octumbre y 6 de noviembre, cuando en la localidad de Vascogil y Tamazula, Duango, dejó caer artefactos explosivos en estas zonas.

Meses después, en febrero 2025, fue capturado y llevado al Altiplano de la Ciudad de México y después fue extraditado en agosto -de ese mismo año- a Estados Unidos.