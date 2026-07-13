'El Jando', piloto que llevó a 'El Mayo' a EU, podría revelar datos clave sobre 'Los Chapitos'

El pasado 8 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya había identificado al piloto que llevó a Ismael "El Mayo" Zambada García a Estados Unidos, manifestando que esta persona fue detenida por varios delitos en México y luego extraditada hacia ese país.

No obstante, el nombre no fue revelado, pero precisaron que se trataba de alguien que había sido enviado en la "tanda de narcos" que se llevó a cabo en agosto de 2025.

Entre la información de investigaciones periodísticas en medios nacionales, que se publicaron entre 2024 y 2026, se señala a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando" , quien sería el piloto personal de uno de "Los Chapitos" y fue detenido en febrero de 2025 en Sinaloa.

Dicho personaje ya ha firmado un acuerdo de culpabilidad este año, en donde declaró haber traficado cocaína hacia Estados Unidos, esperando su audiencia de sentencia.

A casi una semana de esta información, medios nacionales han informado que "El Jando" revelará información clave sobre los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y el Cártel de Sinaloa.

¿Qué revelará "El Jando" en Estados Unidos?

De acuerdo a lo publicado por Milenio, el acuerdo de culpabilidad al que Núñez Ojeda llegó lo obliga a revelar a autoridades detalles que puedan ayudar a saber más de la estructura de la facción de "Los Chapitos".

Ante ello, deberá dar a conocer información sobre sus bienes, propiedades, cuentas bancarias, movimientos financierons y activos transferidos a terceras personas , incluidos aquellos ubicados en México.

Según la investigación, se dice que estas propiedades susceptibles de decommiso en México, Colombia y Guatemala.

"El Jando" no solo comparecerá una, sino toda las veces que sea requerido para responder, esto podría en alerta la posible entrega de información de varios miembros del Cártel de Sinaloa.

Aunque en primera instancia se decía que el extraditado no había revelado que él fue el piloto que llevó a Zambada García, una nota de Debate asegura que sí confesó bajo protesta decir verdad de que su rol trascendía el de un simple piloto.

También habría reconocido que administraba una gran flotilla de aviones y helicópteros, coordinaba a mecánicos y personal de mantenimiento, organizabla planes de vuelo y dirigía la logística en los puntos de operación clandestinos para el traslado de drogas, armas y líderes del cártel.