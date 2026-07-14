Harfuch confirma que 'El Jando' es el piloto que llevó a 'El Mayo'; FGR dará detalles sobre el caso

El caso de Ismael "El Mayo" Zambada continúa, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre la identificación del piloto que lo llevó hacia Estados Unidos, este martes el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que se trata de "El Jando".

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el secretario dijo que Mauro Alberto Núñez Ojeda fue el responsable de este vuelo que entregaría a el confundador del Cártel de Sinaloa a la justicia de aquel país.

Aunque este hombre volvió a México luego de realizar esta actividad, fue detenido en febrero de 2025 por diversos delitos y posteriormente fue extraditado hacia Estados Unidos.

Debido a los cuestionamientos sobre por qué enviar a esta persona al país vecino, Harfuch lo justificó diciendo que "expulsamos a quienes generan violencia en México", además que tenía cuentas pendientes ahí.

Sin embargo, será la FGR quien de a conocer toda a información sobre "El Jando", sus movimientos y cómo participó en el traslado de Zambada García, según lo mencionó el titular de seguridad.

"Es la propia Fiscalía General de la República quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la Fiscalía desde antes de esta administración, es el mismo caso y ellos van a dar la información pertinente", agregó.

"El Jando" y "Los Chapitos"

Núñez Ojeda ya llegó a un acuerdo con Estados Unidos y firmó su declaración de culpabilidad hace semanas, misma que lo obligará a revelar información clave sobre "Los Chapitos" y el Cártel de Sinaloa.

Según investigaciones periodísticas, "El Jando" ha ayudado en repetidas ocasiones a Iván Archivaldo y hermanos con vuelos que llevan cargamentos de droga, armas e incluso personas.

Uno de sus últimos "trabajos", antes de ser detenido, ocurrió en el estado de Durango, cuando lanzó artefactos explosivos en Vascogil y Tamazula.

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