Se desperdicia hasta el 45% de agua por tuberías del 'viejo Durango'

Se registra en Durango una considerable pérdida de entre 40 y 45 por ciento de agua en diversos sectores de la ciudad, provocada principalmente por el deterioro y tuberías obsoletas, informó la titular de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Yadira Graciela Narváez Salas.

La funcionaria estatal consideró necesaria una evaluación puntual sobre la distribución del agua y cuestionó si el incremento en el suministro realmente se refleja en un mayor abastecimiento para la población, ya que buena parte de la red hidráulica ya superó su vida útil.

“Tenemos más agua pero ¿está llegando debidamente a la población? Definitivamente, ya lo comentaba, desafortunadamente se tienen grandes pérdidas por el tipo de infraestructura y su vida útil; y se requieren muchísimos recursos para actualizarla, renovarla y sustituirla. Aquí ya no se trata de ampliaciones, se trata de la renovación de la infraestructura que ya tiene más de 50, 60 y hasta 70 años de vida, por lo cual se tiene un índice de una pérdida de entre 40 y 45 por ciento en algunos sectores”, mencionó.

En tal sentido, ejemplificó como un caso crítico la zona de Tierra Blanca, donde se reportan fallas recurrentes por fugas en un mismo tramo, resultando ineficiente continuar con reparaciones parciales.

“Si ya tuvimos cuatro fugas en un mismo punto, no vale la pena repararla cinco veces, hay que sustituir el tramo de tubería de la cuadra para que esto mejore y garantice que los volúmenes de agua lleguen”, enfatizó.

Por lo que, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, explicó que la estrategia técnica exige la sustitución integral de los tramos afectados para garantizar que el agua llegue de forma efectiva a los hogares.

Para atender este rezago estructural del “viejo Durango” y elevar la eficiencia a los estándares de las grandes ciudades del mundo (que tienen un rango idóneo del 75 al 85 o 90 por ciento de efectividad), estimó que se requeriría una inversión mínima de dos mil millones de pesos que permita reemplazar la vieja red de agua potable de la ciudad.

Asimismo, la encargada de la CAED estableció que, aunque la distribución del agua es de competencia municipal, el Gobierno del Estado coadyuva con los 39 municipios de la entidad, dado que los fondos y programas federalizados resultan insuficientes para cubrir tanto el mantenimiento y mejora de las redes existentes, como las ampliaciones en zonas prioritarias.