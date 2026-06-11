Se desploman actividad industrial y construcción en Durango

La actividad industrial en Durango presentó una caída de 10.6 por ciento anual en febrero de este 2026 con relación al mismo mes del 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte señala que, con cifras desestacionalizadas, Durango logró una recuperación marginal en el comportamiento mensual de su actividad industrial, aunque el desempeño anual ubicó a la entidad entre aquellas con mayores retrocesos en el país, solo por abajo de Quintana Roo y Morelos que registraron caídas de 23 y 12 por ciento anual.

Al desagregar los resultados por sectores en Durango y con cifras originales, el mayor desplome se registró en la construcción, actividad que cayó 28.3 por ciento a tasa anual, convirtiéndose en el principal factor que incidió en el resultado negativo del indicador estatal.

La minería también reportó una disminución de 6.9 por ciento respecto a febrero del año pasado, mientras que las industrias manufactureras retrocedieron 3.8 por ciento.

A nivel nacional, la actividad industrial registró una disminución anual de 1.3 por ciento durante febrero, por lo que el retroceso observado en Durango fue considerablemente mayor al promedio del país.

En contraste, el rubro de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas natural por ductos, mostró un comportamiento favorable al registrar un crecimiento anual de 24.5 por ciento, ubicando a Durango entre las entidades con los incrementos más importantes del país en este sector.