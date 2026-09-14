Se disparan en julio los casos de usurpación de identidad en Durango

El delito de usurpación de identidad acumuló 58 casos en Durango durante los primeros siete meses de 2026, con un marcado repunte durante el mes de julio.

Los datos oficiales refirieron una mayor concentración en el municipio de Durango, que reunió 55 denuncias, equivalente al 95 por ciento del total estatal.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los otros tres casos se registraron en Cuencamé, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro, con un caso en cada municipio. En los 35 municipios restantes no se reportaron denuncias por este delito en el periodo.

DESARROLLO

El comportamiento mensual mostró además un incremento importante hacia la segunda mitad del año. En enero se contabilizaron 14 denuncias por usurpación de identidad, una en febrero y tres en abril, mientras que en mayo no hubo registros. Sin embargo, para junio la cifra aumentó a 15 expedientes y julio concentró 25 casos, la cantidad mensual más alta del año.

Para dar otra noción, los casos de julio representaron 43 por ciento de todo lo acumulado entre los primeros siete meses del año y significaron un aumento de 66.7 por ciento respecto a junio.

En el municipio de Durango se observó el mismo fenómeno, pues de los 55 casos acumulados, 22 corresponden a julio, 15 a junio, 14 a enero, tres a abril y uno a febrero. En el resto de la entidad, las denuncias se interpusieron de manera aislada.