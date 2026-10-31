Se disparan huevo y azúcar cerca de 30%

EL SIGLO DE DURANGO

El huevo y el azúcar registran incrementos de cerca del 30 por ciento y se mantendrán elevados durante la presente temporada. A estos aumentos se suman los de la manteca de cerdo, el menudo y otros productos de consumo habitual.

Óscar Nava, dirigente de los comerciantes del Excampo Deportivo, señaló que se han registrado incrementos en los precios de algunos productos alimenticios que tienen alta demanda durante esta temporada.

Entre ellos, el huevo presenta uno de los aumentos más significativos. En algunos establecimientos, el precio pasó de 28 a 36 pesos por kilo, mientras que en tiendas y fruterías de las colonias se incrementó de 30 o 31 pesos a entre 39 y 40 pesos el kilo, lo que representa un aumento de alrededor del 30 por ciento.

El comerciante explicó que este comportamiento obedece a que los productores retiran las gallinas viejas y dejan a las nuevas en esta temporada, lo que provoca una disminución en la producción.

Esta situación genera cierta escasez del producto y, en consecuencia, un incremento en su precio.

El azúcar también registró un aumento de poco menos del 30 por ciento, pese a que es uno de los productos con mayor demanda durante esta temporada, no solo para la elaboración de pan, sino también para la preparación de bebidas calientes.

De acuerdo con lo que les han comentado a los comerciantes, el encarecimiento del azúcar se debe a problemas en los ingenios azucareros, lo que ha elevado sus costos.

Sin embargo, estos no son los únicos productos que han experimentado incrementos. La manteca de cerdo también subió entre un 10 y un 15 por ciento, debido a que es un ingrediente ampliamente utilizado durante esta temporada.