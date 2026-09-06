Se está 'disimulando' atención al contrabando de vehículos, considera Guillermo Falomir

Siguen entrando al país vehículos de procedencia extranjera, de manera irregular, lamentó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Durango, Guillermo Falomir Russek.

“No se ha frenado, se está disimulando pero la realidad es que siguen entrando unidades y desgraciadamente van a seguir entrando porque no se ha hecho nada. No se ha hecho nada por combatir el contrabando de ese tipo de unidades, y mientras el gobierno no quiera no se va a poder hacer nada”, indicó.

En tal sentido, expuso que son miles las unidades que ingresan de contrabando al país . “Se habla de que son alrededor de 800 mil unidades que van a entrar en el año”, estableció.

Sin embargo, precisó que en el caso específico de Durango, es más difícil cuantificar pero este problema sigue representando una afectación para el mercado formal.

“Claro, y como siempre lo he dicho, hay mucha gente que se va con la finta y cree que el carro chocolate es más barato que el nacional, y la verdad es que muchas veces no. Son unidades que no hay refacciones, que no hay servicios, que se descomponen y ahí los dejan de maceta porque o tienen que ir hasta la frontera por refacciones y lo que dice supuestamente que es más barato, pues con un viaje a la frontera a traer unas refacciones ya costó muchas veces más que el carro nacional”, comentó.