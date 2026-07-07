Se fugan ocho mujeres de un anexo en Durango; encargada denuncia agresión

La mañana de este lunes se registró la fuga de ocho internas del centro de tratamiento en adicciones de especialistas en atención a féminas, ubicado en la colonia El Refugio, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad para iniciar su búsqueda.

El reporte fue recibido poco antes de las 10:45 horas de este 6 de julio del 2026, luego de que personal del establecimiento solicitara apoyo policial al informar que varias mujeres habían abandonado el inmueble minutos antes.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la encargada del centro, quien relató que alrededor de las 10:30 horas ocurrió la fuga. Durante el incidente, aseguró haber sido agredida físicamente por cuatro de las internas, mientras que dos mujeres que permanecían en el anexo fueron inmovilizadas y dejadas amarradas en habitaciones del segundo piso.

Las personas que abandonaron el centro fueron identificadas como Juana, de 45 años; Cindy, de 23; Martha, de 31; Perla, de 29; Ángela, de 20; Michell, de 31; EYMF, de 17 años, y Juana, de 49.

La responsable del establecimiento informó que los familiares de todas las mujeres ya fueron notificados de lo sucedido y se encuentran colaborando para tratar de ubicarlas lo antes posible.

También señaló que, en días recientes, algunas de las internas habían mostrado conductas de rebeldía; sin embargo, no existían indicios de que planearan escapar del centro de rehabilitación.

Personal de investigación solicitó las fotografías y datos de identificación de cada una de las mujeres para integrarlas a las acciones de búsqueda, además de recabar información sobre la forma en que ocurrieron los hechos y las agresiones denunciadas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para localizar a las ocho personas y esclarecer las circunstancias en que se registró la fuga, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información útil a través del sistema de emergencias 911 o de manera directa ante la Fiscalía General del Estado de Durango.