Se han dado herramientas para la denuncia anónima; delitos no se deben normalizar: Canaco

Los operativos que se han estado realizando en Durango y en otros estados del país, han sido gracias a denuncias anónimas que se han presentado y servirán para brindar mayor confianza a los turistas en el futuro, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López.

“Se han mantenido realizando los operativos por parte de las autoridades federales mediante las denuncias anónimas, los mismos números que nosotros hemos dado a conocer en nuestras redes, en los grupos de nuestros asociados para la libertad de los ciudadanos que puedan hacer uso de esta herramienta que nos están brindando a ellos”.

“Y mediante esto entiendo que se han dado este tipo de denuncias sobre los puntos, no nada más ha habido en este punto ecoturístico, ha habido en diferentes lugares, diferentes haciendas alrededor de la ciudad, en todo el estado de Durango. También ha habido algunos operativos en León Guzmán, en Gómez Palacio, se han mantenido los operativos en todo el estado de Durango, no exclusivamente en la ciudad”, indicó.

En tal sentido, consideró que estos operativos no deben impactar de manera negativa en la percepción.

“Estoy seguro que no va a haber un impacto mayor. Fue un operativo el que se da hasta donde nos dan a conocer de manera oficial, sin balaceras, sin algún evento violento que pueda complicar un poquito la estancia, que le pueda brindar algo de inseguridad a las personas. Fue un operativo creo que a lo que nos han informado de una manera estratégica y organizada para que no pusiera en riesgo a nadie de las demás personas que estuvieran en este lugar”.

“A partir de un futuro va a volver a atraer un poco más gente, porque es algo de lo que se quejan los centros ecoturísticos que iba reduciendo y que había menos visitas. Entonces, estoy seguro que estos operativos ayudan a que se siga brindando la certeza, que podemos tener una mayor confianza de poder ir a visitar estas zonas”, opinó.

Y es que, refirió, en los centros ecoturísticos se había estado reduciendo la actividad, por lo que los operativos pueden brindar una percepción de mayor seguridad.

Postura

Por otro lado, respecto a la reciente denuncia de Coparmex sobre presuntos despojos de bienes, expuso que son situaciones que se deben denunciar ya que es algo que no se debe normalizar.

“Nuestra opinión es que si sabemos como ciudadanos, como empresarios, que hay alguna actividad o en algún momento una situación que sabemos que no es normal, que no es legal, que realmente sabemos que invada nuestro proceso en nuestro espacio de lugar, usar las herramientas de las denuncias anónimas que ahora nos han brindado las autoridades”.

“No podemos normalizar este tipo de situaciones, no podemos normalizar que toda esta cuestión se vaya a implementar o que vaya a integrarse a la sociedad de una manera normal”, dijo.