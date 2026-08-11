Se pierden casi 20 mil empleos formales en julio

México perdió 19 mil 550 empleos formales en julio, una caída mensual del 0.1%, con lo que la creación acumulada en los primeros siete meses de 2026 se redujo a 243 mil 078 puestos, informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El retroceso se produjo después de que en junio se crearon 61 mil 023 plazas y el empleo formal retomara el crecimiento, tras la pérdida de cerca de 30 mil puestos registrada en mayo.

El IMSS atribuyó la disminución de julio, entre otros factores, a la estacionalidad vinculada con el fin del ciclo escolar y a la etapa descendente del ciclo agrícola.

Del empleo generado en lo que va del año, el 95.4% corresponde a puestos permanentes.

Al cierre de julio, México contabilizó 22 millones 760 mil 154 puestos afiliados al Instituto, la cuarta cifra más alta desde que existen registros y la mayor para un séptimo mes del año.

Del total, el 87% correspondió a empleos permanentes y el 13% a eventuales, mientras que los puestos permanentes alcanzaron los 19 millones 797 mil 516, la tercera cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.

En los últimos 12 meses, el empleo formal aumentó en 326 mil 987 puestos, equivalente a una tasa interanual del 1.5%, por debajo del crecimiento anual del 2% registrado en junio.

Por sectores, los mayores incrementos anuales se presentaron en transportes y comunicaciones, con el 7.5%; la industria extractiva, con el 4.3%, y los servicios sociales y comunales, con el 3.3%.

En contraste, el sector agropecuario registró una caída del 5.6% y el de transformación del 0.7%.

Por estados, Baja California y Oaxaca encabezaron el crecimiento, ambos con aumentos anuales superiores al 5.5%.

El salario base de cotización promedio alcanzó los 673.9 pesos diarios (unos 38 dólares) en julio, el mayor nivel para cualquier mes desde que existe registro.