Nacional

EMPLEO DURANGO

Se pierden casi 20 mil empleos formales en julio

EN EL PAÍS, EN 7 MESES DEL AÑO, SOLO SE HAN CREADO 243 MIL 078 PLAZAS.

Se pierden casi 20 mil empleos formales en julio

Se pierden casi 20 mil empleos formales en julio

EFE
Agrega a El Siglo de Durango en Google

México perdió 19 mil 550 empleos formales en julio, una caída mensual del 0.1%, con lo que la creación acumulada en los primeros siete meses de 2026 se redujo a 243 mil 078 puestos, informó este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El retroceso se produjo después de que en junio se crearon 61 mil 023 plazas y el empleo formal retomara el crecimiento, tras la pérdida de cerca de 30 mil puestos registrada en mayo.

El IMSS atribuyó la disminución de julio, entre otros factores, a la estacionalidad vinculada con el fin del ciclo escolar y a la etapa descendente del ciclo agrícola.

Del empleo generado en lo que va del año, el 95.4% corresponde a puestos permanentes.

Al cierre de julio, México contabilizó 22 millones 760 mil 154 puestos afiliados al Instituto, la cuarta cifra más alta desde que existen registros y la mayor para un séptimo mes del año.


Del total, el 87% correspondió a empleos permanentes y el 13% a eventuales, mientras que los puestos permanentes alcanzaron los 19 millones 797 mil 516, la tercera cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.


En los últimos 12 meses, el empleo formal aumentó en 326 mil 987 puestos, equivalente a una tasa interanual del 1.5%, por debajo del crecimiento anual del 2% registrado en junio.


Por sectores, los mayores incrementos anuales se presentaron en transportes y comunicaciones, con el 7.5%; la industria extractiva, con el 4.3%, y los servicios sociales y comunales, con el 3.3%.


En contraste, el sector agropecuario registró una caída del 5.6% y el de transformación del 0.7%.


Por estados, Baja California y Oaxaca encabezaron el crecimiento, ambos con aumentos anuales superiores al 5.5%.


El salario base de cotización promedio alcanzó los 673.9 pesos diarios (unos 38 dólares) en julio, el mayor nivel para cualquier mes desde que existe registro.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: empleo durango julio,, puestos, empleo, empleos

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas