Se pierden en Durango 1,736 empleos formales

EL SIGLO DE DURANGO

La presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes de Durango (CEJ), Karen Rivas Santillán, refirió que Durango perdió mil 736 empleos formales durante julio, después de seis meses consecutivos de crecimiento. La baja se presenta en un escenario nacional complicado, ya que, en el mismo mes, el país perdió 19 mil 550 puestos de trabajo y también disminuyó el número de registros patronales ante el IMSS.

Comentó que, de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Durango pasó de 268 mil 853 puestos de trabajo en junio a 267 mil 117 en julio, una reducción de 0.65 por ciento. Entre enero y junio, el estado había registrado aumentos en el empleo formal, al pasar de 259 mil 881 puestos en enero a 268 mil 853 en junio.

En el comparativo con julio de 2025, el resultado sigue siendo positivo. Durango tiene ocho mil 940 puestos de trabajo más que hace un año, lo que representa un crecimiento de 3.46 por ciento.

A nivel nacional, México cerró julio con 22 millones 760 mil 154 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, 19 mil 550 menos que en junio.

También disminuyeron los registros patronales. En julio se registraron dos mil 046 menos que en junio, una baja de 0.2 por ciento. En comparación con julio del año pasado, la reducción fue de 2.5 por ciento.

Precisó que estos últimos datos corresponden al ámbito nacional. En Durango falta conocer el comportamiento de los registros patronales para hacer la comparación.

En el estado, los sectores de comercio, construcción y manufactura son los de mayores dificultades, por lo que deben revisarse por separado para conocer cuánto empleo están generando y cuánto se ha perdido.

Atribuyó este comportamiento a diversos factores como las cargas tributarias.