Se registra un nuevo cierre de negocio en Durango; CEJ contabiliza 7 en lo que va del año

Un cierre más se registró el pasado fin de semana en la ciudad de Durango, con lo que suman siete negocios de emprendedores locales que han tenido que bajar sus cortinas a falta de condiciones para mantener abiertos sus negocios.

Así lo informó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas Santillán, quien refirió que este cierre se suma a los dos que se concretaron hace apenas unos días.

“Sí, desgraciadamente la semana pasada les comentaba que hubo dos cierres de negocios en nuestro gremio. Este fin de semana cerró otro. Igual es del giro de alimentos y bebidas y pues bueno, seguimos con la preocupación . Esto ya la verdad es que sí está llegando a un extremo donde están cerrando negocios porque no hay circulante”, lamentó.

En tal sentido, expuso que los emprendedores están batallando con los gastos operativos que implica un negocio, ya que no hay ventas, a falta de circulante económico en Durango.

“Las rentas están caras, la burocracia, todo lo relacionado con el empresario se está complicando mucho y sí nos preocupa bastante. Sí queremos exponer que es un tema preocupante y que nosotros estamos dispuestos a colaborar con quien sea necesario para reactivar la economía”, mencionó.

Expuso que ya van siete negocios que cierran este año , tan sólo del gremio de empresarios jóvenes y reconoció que hay más agremiados que analizan también esta posibilidad.

“Hasta ahora van siete, pero hay chicos con los que he estado hablando que están pensando también en cerrar en unos meses. La verdad es que están ahorita tratando de aguantar todo lo que puedan, pero ya tienen pensado en algunos meses dejar los locales que tienen y cerrar”, mencionó.