Se resiste el grupo de Rocha a dejar el poder

El rochismo en Sinaloa se resiste a entregar el poder en Sinaloa a otro grupo político, como sugirió este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que no le pareció pertinente el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, al considerar que el mandatario con licencia se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras nueve personas mencionadas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sheinbaum Pardo consideró que la persona que elija el Congreso de Sinaloa para reemplazar a Rocha Moya debe ser alguien con capacidad, honestidad, profesionalismo y entrega al pueblo.