Se viola la Ley Silla en centros laborales de Durango; algunos no tienen la intención de cumplir

Se viola la Ley Silla en centros laborales; algunos no tienen ni la intención de cumplir

A un año de la entrada en vigor de la llamada “Ley Silla” aún hay empresas que incumplen con esta disposición, por lo que violan el derecho al descanso de sus trabajadores.

Como se recordará , se dio un plazo para que se pudiera socializar la importancia de esta ley y para que se implementaran acciones para su aplicación en los centros de trabajo , por lo que su cumplimiento es obligatorio desde el 15 de diciembre de 2025.

Sin embargo, aún hay empresas que no han completado las disposiciones legales en la materia, informó el subsecretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Miguel Bermúdez Quiñonez.

“Esta ley marca que más allá de poner el banco o la silla en el centro de trabajo, debe haber un estudio dentro de cada empresa, no importando la dimensión, si es pequeña, grande o mediana, de los lugares donde pueden instalarse estas sillas e igualmente los tiempos de descanso”, indicó.

Sin embargo, aunque la mayoría de las empresas ya tienen sillas o bancos, muchas aún no tiene plasmado en su reglamento de trabajo la operatividad. “Un número también importante no hizo el estudio. Entonces se está en este periodo de que las empresas entiendan bien cómo aplicar esta ley”, manifestó.

Panorama local

Hasta ahora la STyPS ha visitado 35 empresas para dar capacitación respecto a la Ley Silla y ha realizado 240 inspecciones a centros de trabajo, “muchas de ellas son por denuncias de trabajadores que dicen: sí tenemos la silla, pero no la usamos”.

Esto pese a que la ley establece que empresarios y trabajadores se deben poner de acuerdo para que se haga efectiva.

Informó que, en lo que va del año se han iniciado procedimientos contra 10 empresas en Durango , porque no han cumplido con la norma, “hemos encontrado que ni siquiera tienen la intención. Vemos que hay algunos que ni banquito, ni silla, ni nada”, reconoció.

Sobre todo son empresas del sector comercio, como zapaterías, tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, de autoservicio y farmacias, entre otros.