SECOPE confunde a Benigno Montoya; familia desmiente supuesto busto

La declaración del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), Juan Jaciel Chacón Bueno, sobre un supuesto busto del escultor Benigno Montoya en la colonia Ley de Asentamientos Humanos evidenció una confusión sobre el patrimonio escultórico y los personajes históricos de Durango. La propia dependencia reconoció posteriormente que el funcionario se equivocó, mientras que la familia del artista desmintió cualquier acercamiento para realizar un supuesto traslado.

Luego de que El Siglo de Durango cuestionara dónde se encontraba la pieza a la que hizo referencia el secretario, personal de SECOPE admitió que existió una confusión. Explicó que Chacón Bueno pretendía referirse a la dignificación del legado de Benigno Montoya mediante el parque lineal que se construye frente al Panteón de Oriente y que llevará el nombre del reconocido maestro cantero.

La aclaración surgió después de que, en una declaración pública, el funcionario asegurara que existía un busto del escultor en la colonia Asentamientos Humanos y que la propuesta de trasladarlo al nuevo espacio se encontraba en coordinación con la propia familia.

Sin embargo, esa versión fue desmentida por Armando Montoya, nieto del maestro Benigno Montoya Muñoz e hijo de Francisco Rugo Montoya, presidente de la Fundación Francisco Montoya de la Cruz, quien se comunicó con este medio para precisar que no existe la escultura mencionada ni se ha establecido algún acercamiento con los familiares.

“Me pregunto de dónde sacaron esa información, es falsa. Ni hay coordinación con nosotros ni existe la escultura que comenta”, expresó.

DOS PERSONAJES, DOS HISTORIAS

De acuerdo con la explicación de Armando Montoya, el error habría surgido al entrelazar la historia de dos personajes con nombres similares: Benigno Montoya Muñoz, reconocido escultor duranguense, y Benigno Montoya Guzmán, activista social y familiar de la misma línea genealógica.

Este último, fue un personaje ligado a la fundación de la colonia Ley de Asentamientos Humanos, donde existe una escultura de cuerpo completo en su homenaje. También fue recordado con el nombre de un plantel educativo de la zona.

No obstante, dicha obra no corresponde al maestro Benigno Montoya Muñoz, autor de una amplia producción escultórica en cantera que forma parte del patrimonio artístico de Durango y cuya obra puede encontrarse en iglesias, altares y distintos espacios históricos.

Armando Montoya puntualizó que se trata de dos personas con trayectorias, épocas y aportaciones completamente diferentes, por lo que consideró que la declaración del funcionario terminó por mezclar historias que no guardan relación con la propuesta de intervención en torno al monumento ecuestre de Francisco Villa.

La confusión también resulta relevante por el contexto en el que se produjo, pues la declaración de SECOPE fue presentada como una iniciativa respaldada por los familiares del escultor, cuando, según precisó Armando Montoya, no existía comunicación ni acuerdo alguno.

DESCONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO ESCULTÓRICO

Más allá de la rectificación, el episodio dejó en evidencia el desconocimiento sobre las esculturas, monumentos y personajes que forman parte del patrimonio cultural de Durango. La afirmación de un traslado, sustentada en la supuesta existencia de una pieza y en un acuerdo familiar que no se concretó, fue expuesta inicialmente como un hecho por el titular de una dependencia estatal encargada de la obra pública.

Para la familia Montoya, resulta necesario distinguir las obras y reconocer la historia detrás de cada una, particularmente cuando se trata de personajes que han dejado una huella en la identidad cultural y social de la entidad.

La aclaración se suma al contexto de las recientes discusiones sobre el patrimonio escultórico de Durango, particularmente por la propuesta relacionada con la escultura ecuestre de Francisco Villa, cuya autoría corresponde al maestro Francisco Montoya de la Cruz.

En ese sentido, Armando Montoya consideró que no existe congruencia en mezclar ambos asuntos, pues una cosa es la discusión sobre el destino del monumento a Villa y otra la historia de los personajes vinculados con la colonia Asentamientos Humanos.