Sector hotelero buscará cerrar el año con 55% de ocupación

El sector hotelero de Durango busca cerrar el último trimestre del año con una ocupación promedio del 55 por ciento y confía en que el festival MUKI contribuya a atraer visitantes a la entidad.

Jorge Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, señaló que los niveles promedio de ocupación hotelera han sido mejores que los registrados durante el año pasado.

“Nos hemos recuperado en algunos meses de este año comparado con 2025, pero la inflación sí nos ha pegado, no solo a nosotros, sino a todos los sectores”, comentó el empresario.

Reconoció que las expectativas del sector son concluir los últimos tres meses del año con una ocupación promedio cercana al 55 por ciento , para lo cual esperan que eventos culturales como el festival MUKI contribuyan a incrementar la llegada de turistas.

Explicó que este festival, por sus colores, historias, leyendas y su vínculo con la cultura mexicana, ha logrado posicionarse y comienza a convertirse en un atractivo para los visitantes.

“Claro que este tipo de festivales favorecen a la hotelería. Nos dan la oportunidad a los hoteleros de promover más y mejor a la ciudad de Durango y ofrecer a los visitantes actividades culturales y lúdicas en estas fechas”, señaló Mijares Salum.