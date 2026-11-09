Sector industrial de Durango se acerca al cierre de año sin crecimiento

El sector industrial local se acerca al cierre de año sin un crecimiento generalizado, lo que obligará a varias empresas a recurrir a préstamos para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos y prestaciones laborales de ley a sus trabajadores.

Así lo informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango, Joana Soto Quintero, quien dijo que ante este panorama de estancamiento, los esfuerzos se han concentrado en cerrar contratos vigentes y evaluar el impacto de la variación de precios que se prevé para el próximo año.

“Hay ya solicitudes pactadas en todo el proceso de un año en sí. Entonces nosotros ahorita estamos viendo cómo cerrar contratos y realmente pues cómo seguir siendo competitivos para el nuevo inicio de año, cómo va a estar toda la variación de precios, que definitivamente a todos nos impacta. Y bueno, previendo también cómo va a estar todo el tema de pago de obligaciones a cada uno de nuestros colaboradores”.

“Si bien este año no hemos tenido alzas, nos hemos mantenido en una línea sin crecimiento, a lgunas empresas con complicaciones pero manteniéndose en el trabajo ”, mencionó.

Asimismo, señaló que aunque se ha evitado llegar a despidos masivos privilegiando que se pueda conservar la plantilla laboral, prácticamente no existen nuevas contrataciones.

Además, la dirigente de la Canacintra comentó que el único sector que ha registrado un crecimiento es el de metalmecánica, impulsado principalmente por empresas dedicadas a la exportación, mientras que el resto de los ramos se mantienen estables, pero sin posibilidad de expansión.

Cuestionada sobre los retos financieros para el próximo año por temas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, advirtió que esto representará un gasto extraordinario adicional de entre cinco y 10 por ciento en el costo de nómina, el cual se sumará al incremento del salario mínimo y a la carga tributaria patronal que es de aproximadamente 35 por ciento adicional a los salarios, obligando a los negocios a continuar absorbiendo dichos costos operativos.