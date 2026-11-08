Sector textil de Durango registra ligero repunte en pedidos de ropa invernal

Por el descenso de temperaturas que ya se empieza a registrar en Durango, el sector textil ha comenzado a tener más pedidos de ropa invernal, especialmente chamarras, suéteres y chalecos.

El presidente de Durango Textil Asociados (Dutexa), Rodolfo Martínez Garvalena, informó que también se empieza a registrar una mayor demanda por pedidos de uniformes y ropa de abrigo por parte de escuelas y empresas , lo que es positivo después de un año que ha sido muy complicado para el sector.

“Vamos ahorita iniciando justamente la temporada, no tenemos todavía el indicador. Pero estamos levantando diferentes pedidos de empresas, de escuelas, donde lo que se busca es abrigar y uniformar a niños, a personal”, comentó.

Prevén aumento

Durante este año 2026, quienes se dedican a la confección de prendas están haciendo un esfuerzo extraordinario por mantener los precios que se manejan desde el año 2025 .

Sin embargo, advirtió que para el inicio de 2027 se prevé un incremento estimado del 10 por ciento en los productos , debido a que los insumos y materias primas registran alzas de hasta 20 por ciento.

“El aumento se prevé de alrededor del 10 por ciento porque los puros materiales ahorita están subiendo el 20 por ciento”, estableció el representante del sector.

Contrabando a la baja

En cuanto al impacto por el contrabando de prendas de vestir que les había estado afectando de manera considerable desde hace varios años, indicó que la problemática ha ido bajando, principalmente la entrada de productos ya terminados.

No obstante, reconoció que una regulación más estricta en los insumos ha incrementado el costo de algunos materiales.

“Ya está más regulado, ya está aminorándose lo que es el contrabando, sobre todo de productos ya armados. En lo que es los insumos, justamente como ya hay una regulación más estricta, sí están incrementando algunos de los materiales”, dijo.