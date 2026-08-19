SEED reforzará revisiones en escuelas tras agresión con arma blanca en La Salle de Gómez Palacio

La Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) reforzará las acciones preventivas en los planteles educativos, como la Operación Mochila y las revisiones para detectar armas u objetos punzocortantes, luego de la agresión con arma blanca que sufrió una estudiante de 17 años en una institución educativa de Gómez Palacio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades judiciales, el ataque ocurrió la tarde del pasado lunes en la escuela La Salle, donde presuntamente un compañero lesionó a la adolescente con un arma blanca. La joven fue trasladada a un hospital particular, donde le diagnosticaron una herida de aproximadamente dos centímetros en la región abdominal.

Al respecto, el subsecretario de Educación en La Laguna, Ulises Adame de León, señaló que, con la información que tiene la dependencia, el incidente ocurrió fuera de las instalaciones del plantel, aunque reconoció que corresponde a las autoridades ministeriales esclarecer los hechos.

Calificó el caso como un hecho lamentable y aislado, al señalar que este tipo de situaciones pueden presentarse en cualquier parte del país y que ahora corresponde esperar el resultado de las investigaciones judiciales.

Indicó que la institución educativa ya tomó las medidas internas que consideró pertinentes y recordó que, mientras en educación básica la expulsión de estudiantes está restringida por la normatividad, en instituciones de nivel superior los reglamentos contemplan otras alternativas disciplinarias.

El funcionario pidió actuar con prudencia y evitar emitir juicios anticipados sobre la institución educativa, al destacar que se trata de un plantel con prestigio y que las investigaciones permitirán determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Añadió que la SEED mantiene operativos de vigilancia en los centros educativos para impedir el ingreso de armas de fuego y objetos punzocortantes.

Explicó que algunos planteles ya cuentan con arcos detectores de metales y que en otros continuará aplicándose la Operación Mochila como parte de las estrategias de prevención.