El conflicto entre la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y los trabajadores de los Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADIS) llegó a un acuerdo , luego de que ambas partes definieran cómo se aplicarán los recursos federales destinados a estos centros.

Guillermo Adame Calderón, titular de la SEED, informó que, tras varias reuniones y diferencias sobre el uso del presupuesto, se logró establecer cómo ejercer los recursos de acuerdo con las reglas de operación federales.

Explicó que el acuerdo contempla alrededor de 18 millones de pesos para infraestructura y alimentación, además de otros 15 millones de pesos destinados a bonos de fin de año para los trabajadores de los CADIS.

El funcionario señaló que la diferencia surgió porque los trabajadores buscaban destinar parte del dinero a otros conceptos, mientras que la Secretaría debía apegarse a las disposiciones establecidas por la Federación.

Indicó que, después de dialogar con las autoridades federales y los representantes del sistema, se alcanzó un entendimiento y será durante esta semana y los primeros días de la siguiente cuando se regularicen y apliquen los recursos.

Salarios, aguinaldos y bonos, garantizados

Adame Calderón agregó que también está garantizado el pago de salarios, aguinaldos y bonos decembrinos para todo el magisterio estatal.

Finalmente, reconoció que una solución de fondo para los CADIS sería que el Gobierno federal otorgara plazas docentes a sus trabajadores y regularizara las condiciones laborales del personal que actualmente recibe apoyos bajo la figura de agentes educativos.