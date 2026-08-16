Seguirá cancelación de visas, amaga EUA

La Embajada de Estados Unidos en México declaró que cancelará cualquier visa cuando existan motivos para hacerlo, sin importar a quién pertenezca.
A través de X, dicha dependencia a cargo del embajador Ronald Johnson, agregó que tampoco importa dónde viva el propietario ni su ideología política.
"Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas".
"Las visas son un privilegio no un derecho", declaró. Además, compartió un video del titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cual repite esto último.
El caso más reciente en México ocurrió el pasado viernes 13 de agosto, cuando Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que dicha institución le había quitado su visa.
En una carta destinada al presidente estadounidense Donald Trump, comentó que "como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder".
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que "una visa no define a una persona", luego de que Estados Unidos quitó dicho documento a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador
[M?XICO 2A]