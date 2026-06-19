Segundo partido de la Selección Mexicana impulsó una mayor afluencia en restaurantes de Durango

El segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial 2026 dejó números positivos en el sector restaurantero en general, ya no solo entre quienes comercializan bebidas embriagantes.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango, Jorge Luján, informó que durante el segundo partido hubo un repunte en la afluencia de duranguenses en los restaurantes.

Mientras casi 58 por ciento de los establecimientos que venden alcohol reportaron un incremento en sus ventas , entre los negocios que no comercializan bebidas alcohólicas el aumento fue de 38 por ciento.

“Este 58 por ciento desde luego va orientado a los restaurantes que tienen consumo de alcohol. Recordar que el horario nos favoreció mucho; al ser a las 7:00 de la tarde se presta más que el primer partido que era más temprano, sobre todo para el consumo”, comentó.

Asimismo, dijo que hubo una mayor tendencia a pedir comida para llevar por parte de los duranguenses y también se registró incremento en los negocios sin venta de alcohol.