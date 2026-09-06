Segundo Simulacro Nacional 2026: Alerta sonará en celulares el 19 de septiembre; Durango simulará sismo de magnitud 5.2

El Segundo Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha y, en esta ocasión, no solamente pondrá a prueba los protocolos de evacuación en oficinas y escuelas: también permitirá que las familias revisen qué tan preparadas se encuentran para responder a una emergencia desde sus hogares.

El ejercicio se realizará el sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Será la primera ocasión en que un simulacro nacional del 19 de septiembre se desarrolle durante un fin de semana. La intención es que las personas practiquen desde el lugar donde probablemente se encontrarían un sábado al mediodía, como su casa, un comercio, un restaurante o un espacio recreativo.

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¿Cuál será el escenario simulado para Durango?

A diferencia de otros ejercicios, en los que se planteaba un solo escenario para todo el país, el simulacro de 2026 tendrá cinco hipótesis sísmicas adaptadas a diferentes regiones.

Durango formará parte de la zona noreste, junto con Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Para estas entidades se simulará un sismo de magnitud 5.2, con epicentro ubicado a ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, y una profundidad de 10 kilómetros.

El resto del país trabajará con escenarios diferentes. En la zona centro se simulará un movimiento de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla; en el noroeste, uno de magnitud 7.1 cerca de Mexicali, Baja California.

Para la península de Yucatán se considerará un sismo de magnitud 7.0 frente a Cabo Catoche, Quintana Roo, mientras que en el Golfo de Tehuantepec se manejará uno de magnitud 7.6 con epicentro al suroeste de Tonalá, Chiapas.

¿Sonará la alerta en los celulares de Durango?

Como parte del ejercicio, se activará el sistema de alertamiento mediante telefonía celular en las 32 entidades del país. A las 12:00 horas, los dispositivos compatibles y conectados a una red móvil deberán recibir un mensaje acompañado de un sonido distintivo.

El aviso será gratuito y no será necesario contar con saldo, datos móviles o una aplicación instalada. Tampoco se requerirá abrir ningún enlace para consultar su contenido.

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Las autoridades han señalado que este mecanismo utiliza la tecnología de difusión celular, conocida como Cell Broadcast, que permite enviar un mensaje de emergencia simultáneamente a los teléfonos conectados a las antenas ubicadas en una zona determinada.

El mensaje deberá indicar claramente que se trata de un simulacro. Quienes lo reciban no deberán llamar a los números de emergencia, sino aprovechar el ejercicio para identificar rutas de evacuación, zonas de menor riesgo y puntos de reunión.

Además, familias, empresas, dependencias y escuelas pueden registrar previamente sus inmuebles en el portal oficial del Segundo Simulacro Nacional. Cada participante deberá adaptar el ejercicio a las características y riesgos del lugar en el que se encuentre.

Antes del simulacro, a las 7:19 horas del mismo sábado, se realizará en la Ciudad de México una ceremonia en memoria de las víctimas de los terremotos de 1985 y 2017.