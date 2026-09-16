Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿cómo prepararse para la alerta de este sábado?

Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que por primera vez tendrá lugar durante el fin de semana y que permitirá poner a prueba los protocolos de emergencia desde viviendas, comercios y espacios recreativos.

La actividad comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, momento en el que se activarán los sistemas de alertamiento contemplados para cada región. Además, los teléfonos celulares recibirán un mensaje acompañado de un sonido especial, aun cuando no tengan saldo, datos móviles o alguna aplicación instalada.

El aviso deberá indicar claramente que se trata de un simulacro. Por ello, las autoridades recomiendan conservar la calma, evitar llamadas innecesarias a los números de emergencia y aprovechar el ejercicio para revisar qué tan preparada está cada familia.

También te puede interesar: Segundo Simulacro Nacional 2026: Alerta sonará en celulares el 19 de septiembre; Durango simulará sismo de magnitud 5.2

¿Cómo estar listo antes del simulacro?

Antes del mediodía conviene identificar las rutas de evacuación, salidas y zonas de menor riesgo del lugar en el que se encuentre cada persona. También es importante retirar objetos que puedan obstaculizar el paso y acordar un punto de reunión con familiares o compañeros.

La mochila de emergencia deberá permanecer en un sitio accesible. Puede incluir agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, pilas, botiquín, documentos importantes protegidos, silbato, cargador portátil y medicamentos de uso indispensable.

Las familias también pueden asignar responsabilidades: quién auxiliará a niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mascotas, y quién verificará que todos hayan llegado al punto acordado.

CNPC

¿Qué hacer cuando llegue la alerta?

Al recibir el mensaje en el celular o escuchar la señal de inicio, deberá suspenderse momentáneamente la actividad que se esté realizando y seguir el protocolo establecido para el inmueble.

Si las condiciones permiten evacuar, hay que salir de manera ordenada, sin correr, gritar o empujar. No se deben utilizar elevadores ni regresar por objetos personales. En edificios o lugares donde salir represente un riesgo, será necesario realizar un repliegue hacia una zona previamente identificada como segura.

El ejercicio debe tomarse con seriedad, pero sin poner en peligro a nadie. Personas con alguna limitación de movilidad deberán participar de acuerdo con sus posibilidades y con apoyo previamente organizado.

También te puede interesar: Simulacro Nacional: crece cultura de protección civil en Durango

¿Qué debe revisarse al terminar?

Una vez concluido el simulacro, será necesario comprobar cuánto tiempo tomó llegar al punto de reunión, si las rutas estaban despejadas y si todos comprendieron las indicaciones. Los errores detectados no deben ocultarse: sirven para corregir el plan antes de una emergencia real.

En Durango, la hipótesis será un sismo de magnitud 5.2, con epicentro localizado ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, y una profundidad de 10 kilómetros. El estado participará dentro de la región noreste junto con Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene abierto el registro de viviendas, escuelas, comercios e instituciones en la plataforma oficial del Segundo Simulacro Nacional 2026.