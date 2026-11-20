Seis de cada 10 personas que ingresan a los servicios de urgencias en Durango lo hacen por algún tipo de accidente, principalmente relacionados con motocicletas y vehículos, reconoció Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud del Estado.

Accidentes viales, una carga para hospitales

El funcionario señaló que los accidentes viales representan una importante carga para los hospitales, particularmente para las áreas de atención de traumatismos, donde cada vez se reciben más pacientes lesionados.

Como ejemplo, se refirió al accidente registrado recientemente entre una ambulancia de la Secretaría de Salud y un motociclista, quien perdió la vida tras el impacto.

Explicó que la unidad realizaba un traslado de pacientes y que el conductor de la ambulancia se encuentra detenido, mientras se revisa el caso con la aseguradora.

Nájera Torres calificó el hecho como lamentable y señaló que será necesario deslindar responsabilidades, aunque reconoció que, en los accidentes donde participan motocicletas y vehículos, los conductores de las unidades de dos ruedas se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad.

En invierno aumentan los percances

Advirtió que durante la temporada invernal también aumentan los riesgos de quemaduras, principalmente en menores de edad, debido al uso de anafres, recipientes con agua hirviendo y ollas con bebidas calientes que se colocan al alcance de los niños.

En cuanto al uso de pirotecnia, indicó que en el Hospital Materno Infantil reciben cada año entre cinco y 10 menores lesionados por explosiones de cohetes en las manos.

Incluso, recordó que se han atendido casos graves en los que las explosiones provocan la pérdida de dedos y lesiones permanentes en las extremidades.

Por ello, hizo un llamado a evitar el uso de pólvora y extremar precauciones en los hogares, particularmente cuando hay niños pequeños, para prevenir accidentes que pueden dejar secuelas de por vida.