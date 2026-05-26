Selección Mexicana: Alejandro Gómez asoma rumbo al Mundial; Germán Berterame podría quedar fuera

Alejandro Gómez se ha convertido en el nombre inesperado en la recta final del proceso de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. De acuerdo con diversos reportes, el defensa de Tijuana pasó de ser sparring a perfilarse como una de las sorpresas en la lista definitiva, gracias a su desempeño en los entrenamientos. Su presencia responde a una necesidad puntual: el Tri carece de un central zurdo suplente para Johan Vásquez.

Perfil sorpresivo para el 'Tri'

Gómez, surgido de la cantera del Atlas y con experiencia en el Boavista de Portugal, ha llamado la atención del cuerpo técnico por su salida limpia desde el fondo, una cualidad escasa en la baraja actual. Aguirre decidió mantenerlo concentrado incluso después de liberar a otros juveniles que fungían como sparrings, una señal clara de que su perfil encaja en las urgencias defensivas del equipo.

El amistoso ante Ghana fue un punto de inflexión. Ahí, Gómez dejó buenas sensaciones ante los ojos del técnico, quien desde el inicio del proceso no contempló a Everardo López ni a Jesús Orozco por distintas circunstancias físicas y deportivas. La combinación entre necesidad táctica y rendimiento inmediato abrió la puerta para que el joven zaguero se meta en la lista final de 26.

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¿Un jugador quedará fuera?

La posible inclusión de un cuarto central obliga a un ajuste en la zona ofensiva, donde el sobrecupo es evidente. En ese escenario, Germán Berterame aparece como el principal candidato a quedar fuera. El atacante del Inter Miami perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico, en parte por la competencia interna y en parte por su salida de Rayados rumbo a la MLS, movimiento que redujo su peso en la selección.

Aguirre cuenta actualmente con cuatro centros delanteros y alternativas como Orbelín Pineda o Roberto Alvarado para ocupar los extremos, lo que complica aún más el panorama del naturalizado mexicano. La necesidad de equilibrar líneas y reforzar la defensa coloca a Berterame en desventaja frente a otros atacantes con mayor versatilidad o continuidad reciente.

Con el anuncio oficial previsto para el 1 de junio, la irrupción de Gómez y la posible salida de Berterame reflejan el último ajuste de Aguirre antes del Mundial. El técnico afina detalles en un plantel que aún no está cerrado, pero en el que la balanza parece inclinarse hacia un refuerzo defensivo inesperado y un recorte doloroso en ataque.

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