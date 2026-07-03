Selección Mexicana: 'bastante enc*bron@do', Aguirre sobre el cambio de horario contra Inglaterra

El cambio de horario para el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no cayó nada bien al interior del Tricolor. Quien dejó clara su postura fue el director técnico Javier Aguirre, quien reconoció estar "bastante enc*bron@do" por la modificación de última hora que obligará a disputar el encuentro al mediodía, en lugar del horario vespertino originalmente programado.

Durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el estratega mexicano explicó que la decisión alteró por completo la planificación del equipo, aunque dejó claro que respetará lo determinado por la FIFA.

"Como una patada en el estómago"

Aguirre no ocultó su molestia al ser cuestionado sobre cómo recibió la noticia del cambio de horario, asegurando que el ajuste representa un problema importante para todo el trabajo realizado durante los días previos al compromiso.

"Como una patada en el estómago", respondió el entrenador, al explicar que el cuerpo técnico ya tenía diseñado minuto a minuto el itinerario del domingo.

Aunque señaló que el equipo se adaptará a las circunstancias, reconoció que el cambio afecta una planificación que había sido elaborada desde que México conoció a la selección que enfrentarían.

Futbolistas tocados

Uno de los aspectos que más preocupan al "Vasco" es todo lo relacionado con la preparación física y médica de los jugadores.

Aguirre explicó que modificar un partido de las seis de la tarde al mediodía obliga a cambiar los horarios de descanso, fisioterapia, alimentación y recuperación, factores que considera fundamentales antes de un duelo de eliminación directa.

Incluso reveló que cuenta con dos futbolistas que arrastran molestias físicas y que esas seis horas de diferencia representaban un margen importante para intentar recuperarlos completamente.

Según comentó, el cambio podría incluso obligarlo a modificar el once inicial si alguno de ellos no logra estar listo para disputar el encuentro.

Acatarán la decisión, pero el malestar permanece

A pesar de su inconformidad, Javier Aguirre dejó claro que no utilizará el cambio de horario como excusa.