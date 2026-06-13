Selene Galindo llama a romper estereotipos sobre el pueblo O’dam

El desconocimiento de los pueblos originarios de Durango y del país, provoca que sus habitantes sean encasillados únicamente en la pobreza, la marginación o la violencia, malinterpretando también sus usos y costumbres. Sin embargo, esa visión termina por deshumanizar sus experiencias y su cultura.

Selene Galindo, antropóloga y cineasta O’dam, se ha encargado de dar a conocer esa diversidad y riqueza cultural, así como las narrativas diversas que también existen en las comunidades y en la vida cotidiana, pero que se enfrentan al desconocimiento, la ignorancia e incluso al racismo que, de una u otra manera, sigue presente.

“Ninguna realidad funciona así, ni ninguna sociedad funciona con una sola versión de sí misma. Se nutre a partir de la pluralidad y de la diferencia, también de los desencuentros que pueda haber en esa diversidad. Como en la ciudad, hay gente que piensa totalmente diferente; hay mucha diversidad”.

“Me gustaría mucho que la sociedad fuera capaz de historizar un poco los procesos, de entender que, si por ejemplo hay condiciones de empobrecimiento y violencia, también el mismo Estado ha sido partícipe, porque da espacio a estas vulnerabilidades que luego llamamos pobreza o marginación”.

Considera que es necesario mirar las problemáticas como lo que son, fenómenos que responden a procesos históricos en los que muchas veces se deben asumir responsabilidades y accionar desde ahí.

“Ahora tengo una relación más cercana con el cine, la formación y la escritura, tanto como práctica personal como profesional. Además de expresarme a través del cine, también nació la necesidad de poder compartir eso con otras personas”.

CIRCUITO DE CINE

Precisamente para dar a conocer esa diversidad dentro de la cultura O’dam y buscando que en las producciones cinematográficas participen más personas de los pueblos tepehuanos de cualquier comunidad, desarrolló un proyecto.

Así nació el Circuito de Cine Guio Arte Sierra O’dam en 2021, un esfuerzo en el que han participado cineastas nacionales que realizan trabajos interesantes en diferentes territorios, como Zulema Sánchez, Gabriel Armengol, Celina Manuel y Xun Sero.

“Siento que el cine y el arte en general son espacios donde podemos reflexionar de una forma más segura, porque son espacios donde puedes experimentar, equivocarte, tener tu propia voz y donde otras personas también pueden tenerla; así podemos dialogar y reflexionar en conjunto”.

Además agregó: “Más que yo contar o decir algo de la sierra, una de las cosas más importantes es la formación de personas, para que tengan una herramienta para poder contar y decir lo que ellas quieran”.

Selene considera que hay mucho que decir del pueblo O’dam, pero sobre todo para salir de ese encasillamiento.

Explicó que existen diferencias entre quienes narran las tradiciones, porque no hay una norma sobre cómo se deben hacer las cosas; cada hombre, mujer, niña, niño o persona adulta las vive de manera distinta.

“Tenemos perspectivas distintas y diferentes formas de afrontar la vida y de relacionarnos con nuestras ceremonias, con nuestra parte religiosa, con nuestra parte ideológica y con nuestras tradiciones”.

AUTOSUGESTIVO

Aunque en el proyecto de Circuito de Cine cuentan con el apoyo de otros festivales, espacios y colectivos que han facilitado sus películas, como el Yi Hagamos Lumbre, se realizan diversas actividades para generar recursos para desarrollar el proyecto cada año en septiembre.

“Hemos hecho muestras de teatro, formación en literatura y acercamiento a la escritura. Hemos tratado de realizar diferentes actividades dependiendo de lo que vamos necesitando y de las formas en que nos articulamos, así como de las sedes que vamos teniendo a lo largo de las ediciones que organizamos cada año”.

Uno de esos talleres está actualmente en marcha en la ciudad y concluirá el próximo 17 de junio. En él, cada participante trabaja con sus propios archivos de video, fotografías o escritos para la realización de un videoensayo a partir de ese material.

“En colaboración con el Jardín Etnobiológico de Durango realizamos este taller que busca generar una reflexión sobre nuestra historia personal. En la actualidad, todo mundo trae un celular y en ese celular siempre estamos tomando fotografías, guardando recuerdos, haciendo notas o videos de momentos importantes de nuestra vida y de nuestras familias, pero mucho de ese material, o la mayoría, se queda guardado”.

La invitación de esta actividad es reflexionar sobre las historias propias, los orígenes y las distintas representaciones que existen en el cine como en la vida diaria.