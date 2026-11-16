Señalan anomalías en Salud

El siglo de durango

Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al manejo de los recursos públicos destinados al sector salud en el estado reveló inconsistencias administrativas, pagos sin el respaldo contractual correspondiente y debilidades en los procesos de fiscalización durante el ejercicio fiscal.

De acuerdo con el informe de resultados publicado por la ASF, derivado de la revisión a los fondos federales ejercidos durante el año 2025, las autoridades fiscalizadoras detectaron erogaciones por un monto de 996 mil 804 pesos a favor de tres prestadores de servicios eventuales, recursos que fueron ministrados sin contar con contratos que ampararan debidamente el periodo laborado entre el 1 de enero y el 24 de diciembre.

Esta situación motivó la presunción de un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, además de las cargas financieras correspondientes.

Tras la intervención del órgano auditor, la Administración Estatal presentó documentación complementaria y comprobantes fiscales que permitieron solventar solamente una parte de las observaciones, quedando pendientes las aclaraciones definitivas sobre el remanente de los fondos señalados.

Adicionalmente, el informe de la ASF documentó deficiencias normativas y de transparencia al interior de la gestión, pues el Gobierno del Estado omitió incluir la revisión de estos recursos sanitarios dentro de su Programa Anual de Evaluación, herramienta indispensable para medir el impacto del gasto.

Aunque posteriormente se programó dicha evaluación para ejercicios subsecuentes, los reportes oficiales indicaron que la informaión sobre sus avances no se ha transparentado conforme a los plazos establecidos, lo que mantiene abiertos los señalamientos sobre la vigilancia del erario.