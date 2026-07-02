Sentencian a 4 personas por narcomenudeo en Durango y Gómez Palacio

Cuatro personas fueron sentenciadas a dos años de prisión tras ser encontradas responsables de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de narcóticos con fines de comercio, informó la Fiscalía General del Estado de Durango.

Los sentenciados son Juan Bernardo Ramírez Soto, Luis Alejandro de la Cruz Camacho, Luz Clara Hernández Pérez y Luis Gonzalo Durón Carrillo , quienes fueron detenidos en distintos operativos realizados por elementos de la Policía Investigadora de Delitos. Según las carpetas de investigación, Juan Bernardo y Luis Alejandro fueron asegurados en la ciudad de Durango, mientras que Luz Clara y Luis Gonzalo fueron detenidos en Gómez Palacio.

Al momento de su captura, los cuatro se encontraban en posesión de sustancias con características del narcótico conocido como “cristal”, además de dinero en efectivo, indicios que fortalecieron la acusación ministerial sobre actividades de comercio de droga a pequeña escala.

Los casos fueron integrados y judicializados por el Centro de Operaciones Estratégicas de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna y Durango. A través de un procedimiento abreviado, el juez de control dictó la sentencia condenatoria, además de imponer a cada uno una multa de 6 mil 33 pesos. Este tipo de resoluciones forman parte de la estrategia estatal para contener la distribución local de narcóticos, considerada un factor asociado a otros delitos de alto impacto.