Sentencian a dos años de prisión a siete 'puchadores' de Gómez Palacio

Siete personas fueron sentenciadas a dos años de prisión y al pago de una multa de seis mil 256 pesos, tras ser declaradas penalmente responsables de narcomenudeo en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Según informó la Fiscalía General del Estado, las personas sentenciadas fueron Daniel Aguilar Ruíz, Ángel de Jesús Hernández Alba, Juan Pablo Hernández Rivera, Jesús Miguel Guerrero Barraza, Eduardo Amador Martínez, Jesús Antonio Quiroz Medina y Luis Alberto Barrios Hernández , quienes fueron detenidos en flagrancia durante el pasado mes de septiembre de 2026 en el municipio de Gómez Palacio.

La información de la Fiscalía estableció que al momento de su captura tenían en su poder sustancias con características del cristal y dinero en efectivo.

Los siete casos fueron llevados ante un Juez de Control y resueltos mediante procedimientos abreviados, en los que se dictaron las respectivas sentencias condenatorias por el delito contra la salud.