Sentencian a exasesor jurídico de la SEED por daño patrimonial de más de 90 mil pesos

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dio a conocer este miércoles que obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Aldo Leyhson Cruz Aldama, quien se desempeñaba como prestador de servicios profesionales en la Secretaría de Educación del Estado (SEED).

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el ahora sentenciado había celebrado un contrato formal para brindar asesoría jurídica externa a la dependencia educativa; sin embargo, las investigaciones comprobaron que incumplió con las actividades pactadas, lo que generó un detrimento directo al erario y a los recursos de la institución por un monto de 91 mil 219 pesos.

Tras los datos de prueba presentados por la fiscalía anticorrupción, el caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado donde la conducta fue encuadrada legalmente en el delito de abuso de autoridad, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de Durango.

Como resolución judicial, se le impuso a Cruz Aldama una pena privativa de la libertad de un año de prisión, el pago de una multa económica y la cobertura íntegra de la reparación del daño por la cantidad defraudada a favor del fondo auxiliar de justicia.