Sentencian a expolicía de Durango por golpear y maltratar a detenido

Un exelemento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nombre de Dios fue sentenciado a dos años de prisión por golpear y maltratar a una persona detenida como forma de castigo, en hechos ocurridos cuando aún pertenecía a la corporación.

La condena contra Martín Eduardo Molina Rentería se dictó mediante un procedimiento abreviado por el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes . Pero además de la pena de cárcel, deberá pagar una multa de 19 mil 244 pesos y cubrir 15 mil pesos por concepto de reparación del daño.

ACUSACIÓN

Según informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción este martes, Molina Rentería participó junto con otros elementos en las agresiones contra la persona bajo custodia. En octubre de 2025, agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, luego de que una denuncia diera origen a las indagatorias.

El Agente del Ministerio Público Especializado integró la carpeta de investigación y reunió los elementos probatorios que sustentaron el proceso penal, según precisó el propio organismo.