Dan más de 7 años de prisión a dos hombres por transportar metanfetamina en Gómez Palacio

La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria de siete años y seis meses de prisión contra Carlos y Migue, tras acreditar su responsabilidad en el delito de transporte de clorhidrato de metanfetamina en el estado de Durango. Los hechos se derivaron de una investigación iniciada en julio de 2025, luego de una denuncia anónima recibida a través de la Ventanilla Única de Atención.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron una revisión a un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 49D Gómez Palacio-Jiménez, donde localizaron siete bolsas con más de siete kilos de metanfetamina. Ambos sujetos fueron detenidos y, mediante procedimiento abreviado, un juez federal les impuso además una multa equivalente a 75 UMAS.