Sentencian a prisión a exalcaldesa de Nazas por autorizar pagos irregulares con recursos públicos

La expresidenta Municipal de Nazas fue sentenciada a prisión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, tras acreditarse su responsabilidad en la autorización de pagos irregulares con recursos públicos por un monto de 928 mil pesos durante su Administración.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Durango informó este domingo que un Juez de Control y Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra Diana Berenice González Torres mediante procedimiento abreviado. La resolución impuso una pena de un año, 11 meses y 29 días de prisión, una multa equivalente a 143 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de tres años de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

De acuerdo con la investigación de la FECC, el caso se originó por la autorización de pagos realizados entre febrero y julio del año 2023 a favor de la empresa Ferreaceros , recursos que fueron considerados ilegales por pertenecer dicho negocio a su propia familia y ascendieron a 928 mil pesos.

La Fiscalía Especializada recordó que este mismo expediente derivó previamente en una sentencia, emitida en octubre de 2023, contra la propietaria de la empresa beneficiada, quien fue condenada como partícipe cómplice del delito. Además de la pena impuesta, la empresaria fue obligada a reintegrar los 928 mil pesos por concepto de reparación del daño, cantidad que fue restituida al erario del Ayuntamiento de Nazas.

A la par, la Fiscalía anticorrupción señaló que con esta resolución judicial concluyó una de las causas penales derivadas de las investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos en esa Administración Municipal.