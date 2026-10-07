Sentencian a sujeto por violación de adolescente en Durango; pasará casi 12 años en prisión

Un hombre fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad penal en el delito de violación agravada cometido en Durango y en perjuicio de una adolescente de identidad reservada.

La Fiscalía General del Estado refirió que, de acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando José Isabel Granados Crispín habría cometido actos de carácter sexual contra la adolescente en un asentamiento de la región.

El acusado fue detenido y puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento.

Posteriormente se llevó a cabo un procedimiento abreviado, en el que se dictó sentencia condenatoria en su contra.

Además de la pena de prisión, Granados Crispín deberá pagar una multa de 19 mil 500 pesos, de acuerdo con la resolución judicial.